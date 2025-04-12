Стала известна сетка турнира WTA-250 в Руане, где выступят Блинкова и Рахимова
Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В основной сетке соревнований заявлены россиянка Анна Блинкова и Камилла Рахимова. В первом круге соревнований Блинкова встретится с француженкой Каролин Гарсией, а Рахимова сыграет с Моюкой Учижимой из Японии.
Первой сеяной является украинка Элина Свитолина, в первом круге она сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.
Теннис. WTA-250 в Руане (Франция). Матчи первого круга (частично):
- Элина Свитолина (Украина,1) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария);
- Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания);
- Ализе Корне (Франция) — победитель квалификации;
- Моюка Учижима (Япония,5) — Камилла Рахимова (Россия);
- Каролин Гарсия (Франция) — Анна Блинкова (Россия);
- Ольга Данилович (Сербия) — победитель квалификации;
- Бьянка Андрееску (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);
- Бернарда Пера (США) — Линда Носкова (Чехия, 2).
Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс.
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