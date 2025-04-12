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Стала известна сетка турнира WTA-250 в Руане, где выступят Блинкова и Рахимова

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В основной сетке соревнований заявлены россиянка Анна Блинкова и Камилла Рахимова. В первом круге соревнований Блинкова встретится с француженкой Каролин Гарсией, а Рахимова сыграет с Моюкой Учижимой из Японии.

Первой сеяной является украинка Элина Свитолина, в первом круге она сыграет с Хиль Белен Тайхман из Швейцарии.

Теннис. WTA-250 в Руане (Франция). Матчи первого круга (частично):

Элина Свитолина (Украина,1) — Хиль Белен Тайхман (Швейцария);

Мария Саккари (Греция) — Джессика Бузас Манейро (Испания);

Ализе Корне (Франция) — победитель квалификации;

Моюка Учижима (Япония,5) — Камилла Рахимова (Россия);

Каролин Гарсия (Франция) — Анна Блинкова (Россия);

Ольга Данилович (Сербия) — победитель квалификации;

Бьянка Андрееску (Канада) — Сюзан Ламенс (Нидерланды);

Бернарда Пера (США) — Линда Носкова (Чехия, 2).

Действующей чемпионкой соревнований является американка Слоан Стивенс.