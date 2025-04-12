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Дисквалифицированный Янник Синнер стал спортсменом года в родной провинции

Дисквалифицированный Янник Синнер стал спортсменом года в родной провинции
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Первая ракетка мира, трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» итальянский теннисист Янник Синнер был признан лучшим спортсменом 2024 года в итальянской провинции Южный Тироль, откуда он родом. Церемония награждения победителей прошла в рамках гала-вечера Sporthilfe Gala 2025.

Фото: sporthilfe.it

В 2024 году Янник Синнер выиграл Australian Open, US Open, Итоговый турнир, а также «Мастерсы» в Цинциннати (США) и в Шанхае (Китай). В 2025-м итальянец вновь победил на Australian Open.

Напомним, сейчас Синнер отбывает трёхмесячную дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил весной 2024-го. Он вернётся в мае на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

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