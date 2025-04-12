Томаш Махач снялся с турнира ATP-500 в Барселоне

21-я ракетка мира чешский теннисист Томаш Махач снялся с грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) из-за проблем с желудком. Его место в основной сетке соревнований заменит лаки-лузер. В первом круге Махач должен был сыграть с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Турнир в Барселоне с призовым фондом € 2 889 200 пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим победителем соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:5, 6:3.

Ранее на грунтовом «Мастерсе» в Монте-Карло Томаш Махач дошёл до второго круга, где уступил 10-й ракетке мира австралийцу Алексу де Минору со счётом 6:3: 0:6, 3:6.