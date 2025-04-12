Украина, Испания и Великобритания вышли в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025

Сборные Украины, Испании и Великобритании квалифицировались в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025, который пройдёт с 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне.

В групповом этапе в рамках отборочного раунда Украина оставила вне финала Польшу и Швейцарию, Испания — Чехию и Бразилию, Великобритания — Нидерланды и Германию. Ранее в решающий раунд вышла сборная Казахстана во главе с 10-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной и 23-й ракеткой мира Юлией Путинцевой.

В финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 автоматически отобрались хозяйки турнира, сборная Китая, а также действующие чемпионки КБДК, команда Италии.