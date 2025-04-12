«Это очень раздражает». Хольгер Руне — об отравлении на «Мастерсе» в Монте-Карло

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне прокомментировал снятие с «Мастерса» в Монте-Карло и заявил, что сейчас хочет сосредоточиться на турнире ATP-500 в Барселоне.

«В Монте-Карло я получил пищевое отравление. Люблю этот турнир, но мне очень не повезло. Он был очень сложным для меня, как и последующие дни. Вернулся к тренировкам пару дней назад, и это было нелегко, но я рад вернуться на корт и чувствовать себя хорошо в своём теле. Это хороший знак.

Это довольно неприятно, но думаю, что из таких ситуаций можно извлечь уроки. После этого я провёл несколько тестов, чтобы понять, какие продукты мне стоит есть, а каких лучше избегать. Может быть, это просто невезение, но это очень раздражает, особенно в таком турнире, как Монако, в котором я хорошо выступаю и люблю играть. Стараюсь сосредоточиться на следующей цели — сыграть в Барселоне», — приводит слова Руне Punto de Break.

В Монте-Карло Хольгер встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира), который выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся.

В первом круге турнира в Барселоне датчанин встретится с испанцем Альбертом Рамос-Виньоласом.