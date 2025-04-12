«Мастерс» в Монте-Карло: результаты игрового дня 12 апреля

Сегодня, 12 апреля, в Монте-Карло (Монако) состоялся седьмой игровой день грунтового турнира серии «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 1/2 финала соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Монте-Карло. 1/2 финала. Результаты матчей 12 апреля:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:7, 4:6.

Лоренцо Музетти (Италия) — Алекс де Минор (Австралия) — 1:6, 6:4, 7:6.

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас, который в четвертьфинале проиграл итальянцу Лоренцо Музетти со счётом 6:1, 3:6, 4:6.