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Энди Маррей поделился совместным фото с женой по случаю 10-летия их брака

Энди Маррей поделился совместным фото с женой по случаю 10-летия их брака
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей в социальных сетях поделился фото в честь 10-летия со дня свадьбы со своей женой Ким.

Фото: Из личного архива Энди Маррея

«10 лет в браке, четыре ребёнка и два отпуска на лыжах. Всё ещё улыбаюсь (хотя и сквозь слегка стиснутые зубы)», — подписал снимок Маррей.

У 37-летнего Маррея и его жены Ким Сирс четверо детей: дочери София и Эди, сын Тэдди Бэррон. В марте 2021 года у Энди родился четвёртый ребёнок.

Напомним, в ноябре 2024 года серб Новак Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. Весной Джокович расстался с Гораном Иванишевичем после пяти лет сотрудничества.

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