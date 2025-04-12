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«Сумасшедшие цифры». Жюстин Энен — о 23-м финале Карлоса Алькараса в 21 год

«Сумасшедшие цифры». Жюстин Энен — о 23-м финале Карлоса Алькараса в 21 год
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Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен восхитилась статистическими показателями испанца Карлоса Алькараса. 21-летний теннисист вышел в 23-й финал на турнирах ATP.

«Хотя он ещё очень молод, у него уже сумасшедшие цифры. Надо признаться, что иногда у нас есть сомнения относительно стабильности Карлоса, и, возможно, мы слишком строги к нему, но правда в том, что мы все болеем за него, потому что он играет в невероятный теннис. Когда у него идёт игра и он делает всё свободно, это просто удивительно.

Его отношение к теннису изменилось. Он пережил довольно очевидную эволюцию, хотя ему ещё нужно совершенствоваться в нескольких аспектах. Его рост ещё продолжается», — приводит слова Энен Tennis World USA.

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