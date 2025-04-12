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Алькарас обойдёт Синнера в чемпионской гонке ATP. Испанец провёл на 5 турниров больше

Алькарас обойдёт Синнера в чемпионской гонке ATP. Испанец провёл на 5 турниров больше
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас станет лидером чемпионской гонки ATP по итогам «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) вне зависимости от результата финала. В этом рейтинге он обойдёт итальянца Янника Синнера, отсутствующего в туре из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

В 2025 году Синнер провёл всего лишь один турнир в сезоне — Australian Open, за победу на котором получил 2000 очков. Турнир в Монте-Карло стал для Алькараса шестым в году, благодаря выходу в финал он набрал 2060 очков. В случае победы испанец будет лидировать с 2410 очками.

Янник Синнер вернётся в тур после допинговой дисквалификации на «Мастерсе» в Риме (Италия), который стартует 7 мая.

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