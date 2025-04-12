Видео: Мирра Андреева и Арина Соболенко провели совместную тренировку в Штутгарте

Седьмая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева провела совместную тренировку с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», лидером мирового рейтинга белоруской Ариной Соболенко в преддверии турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). На корте со спортсменками также присутствовала тренер Андреевой испанка Кончита Мартинес.

«Чемпионат» предлагает посмотреть фрагмент с тренировки Андреевой и Соболенко в Штутгарте:

Грунтовый турнир в Штутгарте пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в этом году не будет защищать титул.