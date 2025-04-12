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«Мы оба сильно изменились». Музетти — о предстоящем финале с Алькарасом в Монте-Карло

«Мы оба сильно изменились». Музетти — о предстоящем финале с Алькарасом в Монте-Карло
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16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

— Вашим следующим соперником будет Карлос. Вы уже играли в финале в Гамбурге, который выиграли. Как вы думаете, можно ли что-то взять из того матча на завтра?
— Ну, я бы сказал, что это было давно, три года назад. Так что, очевидно, мы оба сильно изменились.

Что могу сказать, так это то, что это был действительно эпический матч, ещё одни американские горки. В том финале я был впереди, потом проиграл второй сет, имея много матч-пойнтов. После этого мне удалось вернуться и победить. Так что, безусловно, ключевым в этом матче был ментальный аспект, потому что не терял голову. Надеюсь, завтра смогу сделать то же самое, — сказал Музетти на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Музетти и Алькараса — 3-1 в пользу испанца. Он обыгрывал Лоренцо в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2023, во втором круге в Пекине-2023 и четвёртом круге в Майами-2024. Единственную победу Музетти одержал в финале грунтового турнира в Гамбурге-2022.

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