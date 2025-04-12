«Мы оба сильно изменились». Музетти — о предстоящем финале с Алькарасом в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящей встрече с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в финале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Вашим следующим соперником будет Карлос. Вы уже играли в финале в Гамбурге, который выиграли. Как вы думаете, можно ли что-то взять из того матча на завтра?

— Ну, я бы сказал, что это было давно, три года назад. Так что, очевидно, мы оба сильно изменились.

Что могу сказать, так это то, что это был действительно эпический матч, ещё одни американские горки. В том финале я был впереди, потом проиграл второй сет, имея много матч-пойнтов. После этого мне удалось вернуться и победить. Так что, безусловно, ключевым в этом матче был ментальный аспект, потому что не терял голову. Надеюсь, завтра смогу сделать то же самое, — сказал Музетти на пресс-конференции.

Счёт личных встреч Музетти и Алькараса — 3-1 в пользу испанца. Он обыгрывал Лоренцо в четвёртом круге «Ролан Гаррос» — 2023, во втором круге в Пекине-2023 и четвёртом круге в Майами-2024. Единственную победу Музетти одержал в финале грунтового турнира в Гамбурге-2022.