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Каролина Возняцки встретилась с Роджером Федерером на турнире по гольфу в США

Каролина Возняцки встретилась с Роджером Федерером на турнире по гольфу в США
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Чемпионка Australian Open — 2018, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала на личной странице в соцсетях совместные фотографии со своим мужем экс-игроком НБА Дэвидом Ли и 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» швейцарцем Роджером Федерером. Спортсмены встретились на престижном турнире по гольфу Masters, который проходит в городе Огаста (США).

Фото: Из личного архива Возняцки

Фото: Из личного архива Возняцки

Несколько дней назад Возняцки сообщила, что они с Ли ждут третьего ребёнка. Пара уже воспитывает двоих детей — дочь Оливию и сына Джеймса. Последний раз датчанка выходила на корт на турнире «Большого шлема» US Open — 2024.

Роджер Федерер завершил карьеру в 2022 году на Кубке Лэйвера, который является выставочным командным турниром.

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