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«Ваш любимый дуэт». Анастасия Потапова опубликовала милые фото со своей собакой

«Ваш любимый дуэт». Анастасия Потапова опубликовала милые фото со своей собакой
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38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала фотографии со своей собакой на личной странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Потаповой

«Ваш любимый дуэт», — подписала снимки спортсменка.

Фото: Из личного архива Потаповой

В нынешнем сезоне Анастасия Потапова выиграла один титул в одиночном разряде — на турнире категории WTA-250 в румынской Клуж-Напоке. В финале она обыграла итальянку Лючию Бронцетти.

На «тысячниках» в США Анастасия выступила неудачно: в Индиан-Уэллсе проиграла во втором круге, в Майами — в первом. Ближайшим турниром 24-летней Потаповой станет грунтовый турнир WTA-1000 в Мадриде (Испания), который пройдёт с 22 апреля по 3 мая.

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