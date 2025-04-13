Ана Иванович и Мартина Хингис сыграют в выставочном матче во время турнира ATP в Женеве

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2008, бывшая первая ракетка мира сербка Ана Иванович и пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис примут участие в выставочном матче во время турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), который пройдёт с 17 по 24 мая. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Отмечается, что у мужчин выступят французы финалист «Ролан Гаррос» — 1988 Анри Леконт и финалист Australian Open — 2008 Жо-Вильфрид Цонга. Приглашение именитых гостей посвящено знаменательному событию — в этом году турниру в Женеве исполняется 10 лет.