Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Музетти — о финале в Монте-Карло: мечтал о возможности бороться за топ-10, за титул

Музетти — о финале в Монте-Карло: мечтал о возможности бороться за топ-10, за титул
Аудио-версия:
Комментарии

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил, что для него значит выйти в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Что для вас значит оказаться в финале такого важного турнира? Если вы выиграете, то сможете войти в десятку лучших. Что это значит для вас?
— Это очень много значит. Честно говоря, это неожиданно. Если посмотреть на начало недели, то, конечно, я мечтал о выходе в финал и возможности бороться за топ-10, за титул, за многое другое.
Сегодня просто хочу насладиться этим моментом, а завтра буду думать о матче, о плане игры и обо всех эмоциях, к которым я должен быть готов, — сказал Музетти на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале в Монте-Карло Музетти обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). В финале итальянец сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что для 23-летнего Лоренцо это первый финал «Мастерса» в карьере.

Календарь турнира в Монте-Карло
Сетка турнира в Монте-Карло
Материалы по теме
«Мы оба сильно изменились». Музетти — о предстоящем финале с Алькарасом в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android