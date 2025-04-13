Музетти — о финале в Монте-Карло: мечтал о возможности бороться за топ-10, за титул

16-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти ответил, что для него значит выйти в финал «Мастерса» в Монте-Карло (Монако).

— Что для вас значит оказаться в финале такого важного турнира? Если вы выиграете, то сможете войти в десятку лучших. Что это значит для вас?

— Это очень много значит. Честно говоря, это неожиданно. Если посмотреть на начало недели, то, конечно, я мечтал о выходе в финал и возможности бороться за топ-10, за титул, за многое другое.

Сегодня просто хочу насладиться этим моментом, а завтра буду думать о матче, о плане игры и обо всех эмоциях, к которым я должен быть готов, — сказал Музетти на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале в Монте-Карло Музетти обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 1:6, 6:4, 7:6 (7:4). В финале итальянец сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом. Отметим, что для 23-летнего Лоренцо это первый финал «Мастерса» в карьере.