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Мария Шарапова показала фото сына с похода в магазин

Мария Шарапова показала фото сына с похода в магазин
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях фотографию с похода в магазин. На снимке запечатлён Теодор, сын Марии, на фоне различных сыров и бутылок вина.

Фото: Из личного архива Шараповой

«Любит сыр», — подписала снимок Мария.

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

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