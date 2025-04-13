Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Дибала обменялись подарками после полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло

Алькарас и Дибала обменялись подарками после полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обменялся подарками с аргентинским нападающим «Ромы» Пауло Дибалой.

Фото: пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло

Ранее Пауло Дибала посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между Карлосом Алькарасом и его соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.

Спортсмены встретились после матча и вручили друг другу памятные сувениры. Дибала получил теннисную ракетку, а Алькарас именную футболку игрока. Отметим, что на матче Алькараса с Давидович-Фокиной также присутствовал легендарный футболист «Ромы» Франческо Тотти.

Материалы по теме
Обидчик Медведева проиграл битву за финал Монте-Карло. Титул оспорят Алькарас и Музетти
Обидчик Медведева проиграл битву за финал Монте-Карло. Титул оспорят Алькарас и Музетти
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android