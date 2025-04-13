Алькарас и Дибала обменялись подарками после полуфинала «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обменялся подарками с аргентинским нападающим «Ромы» Пауло Дибалой.

Фото: пресс-служба «Мастерса» в Монте-Карло

Ранее Пауло Дибала посетил полуфинальный матч «Мастерса» в Монте-Карло между Карлосом Алькарасом и его соотечественником Алехандро Давидович-Фокиной (42-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Алькараса.

Спортсмены встретились после матча и вручили друг другу памятные сувениры. Дибала получил теннисную ракетку, а Алькарас именную футболку игрока. Отметим, что на матче Алькараса с Давидович-Фокиной также присутствовал легендарный футболист «Ромы» Франческо Тотти.