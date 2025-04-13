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Стефанос Циципас рассказал, как по ошибке отправил письмо на неверный адрес

Стефанос Циципас рассказал, как по ошибке отправил письмо на неверный адрес
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Восьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас рассказал, что испытал бурные эмоции, по ошибке отправив важное электронное письмо на неверный адрес.

«Поверьте мне, ничто не заставит вас почувствовать себя более живым, чем осознание того, что вы отправили электронное письмо не тому человеку», — написал Циципас на своей странице.

Отметим, что Циципас покинет топ-15 рейтинга ATP на следующей неделе. 11 апреля он потерпел поражение от 16-й ракетки мира итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло и не смог защитить титул. Встреча завершилась со счётом 6:1, 3:6, 4:6.

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