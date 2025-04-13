Музетти — Алькарас: где смотреть финал «Мастерса» в Монте-Карло, во сколько начало

Сегодня, 13 апреля, пройдёт финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором сыграют 16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

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Напомним, в полуфинале Карлос Алькарас в непростом поединке обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4. Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).