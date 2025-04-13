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Музетти — Алькарас: где смотреть финал «Мастерса» в Монте-Карло, во сколько начало

Музетти — Алькарас: где смотреть финал «Мастерса» в Монте-Карло, во сколько начало
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Сегодня, 13 апреля, пройдёт финал грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), в котором сыграют 16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти и третий номер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. Начало встречи запланировано на 13:00 мск.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3
         
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами турнира в Майами можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России официальные трансляции турниров WTA доступны у BetBoom.

Напомним, в полуфинале Карлос Алькарас в непростом поединке обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4. Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).

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