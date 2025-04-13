Мария Шарапова показала, как проводит время с семьёй на берегу моря

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова опубликовала в социальных сетях атмосферные кадры возлюбленного, британского бизнесмена Александра Гилкса с сыном Теодором на берегу моря.

Фото: страница Шараповой в социальных сетях

Фото: страница Шараповой в социальных сетях

Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде.

Напомним, Шарапова и Алекс Гилкс впервые стали родителями в июле 2022 года.