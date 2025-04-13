«Нет ни одного одинакового удара». Федерер рассказал о схожести тенниса и гольфа

Бывшая первая ракетка мира, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер рассказал, насколько схожи между собой гольф и теннис.

«На мой взгляд, между ними очень много общего. Нет ни одного одинакового удара. В теннисе соперник всегда играет туда, куда не ждёшь. В гольфе ты надеешься, что мяч хорошо лёг, но даже тогда не можешь быть уверен в ударе. Всегда есть сомнение. Ты можешь сделать пять отличных ударов подряд, почувствовать, что ты на вершине, а потом один неудачный — и ты уже во всём сомневаешься. В этих видах спорта всё это одинаково и поэтому они такие сложные, но одновременно захватывающие и увлекательные», — приводит слова Федерера L’equipe.

Федерер ушёл из спорта в сентябре 2022 года после того, как выступил на Кубке Лэйвера — 2022 в Лондоне.