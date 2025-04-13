Хольгер Руне: грунтовое покрытие показывает, кто на самом деле лучший теннисист

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне назвал преимущества грунтового покрытия.

«Больше всего в грунтовых покрытиях нравится то, что в игре гораздо больше аспектов. И дело не только в стремлении к победе. Вы видите, как играют теннисисты. Грунт показывает, кто на самом деле лучший игрок. Вы можете наносить удары, добавлять вращение… Это то, что я люблю», — приводит слова Руне Punto de Break.

В рамках «Мастерса» в Монте-Карло Хольгер Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира), который выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся из-за отравления.