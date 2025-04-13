«По-прежнему показываю хороший теннис». Руне — о своей форме в текущем сезоне

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свою готовность к предстоящим турнирам.

«Я по-прежнему показываю хороший теннис. Моя подготовка перед турниром в Монте-Карло до того, как я заболел, была довольно хорошей. Я хорошо играл и не особо задумывался о своём уровне. Просто сосредоточен на работе изо дня в день. Верю в себя, и, если буду в форме, то смогу вернуться на свой лучший уровень», — приводит слова Руне Punto de Break.

В рамках «Мастерса» в Монте-Карло Хольгер Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира), который выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся из-за отравления.