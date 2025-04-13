Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«По-прежнему показываю хороший теннис». Руне — о своей форме в текущем сезоне

«По-прежнему показываю хороший теннис». Руне — о своей форме в текущем сезоне
Комментарии

12-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне оценил свою готовность к предстоящим турнирам.

«Я по-прежнему показываю хороший теннис. Моя подготовка перед турниром в Монте-Карло до того, как я заболел, была довольно хорошей. Я хорошо играл и не особо задумывался о своём уровне. Просто сосредоточен на работе изо дня в день. Верю в себя, и, если буду в форме, то смогу вернуться на свой лучший уровень», — приводит слова Руне Punto de Break.

В рамках «Мастерса» в Монте-Карло Хольгер Руне встречался с португальцем Нуну Боржешем (43-я ракетка мира), который выиграл первый сет со счётом 6:2 и повёл во втором со счётом 3:0, после чего Руне снялся из-за отравления.

Материалы по теме
Хольгер Руне: грунтовое покрытие показывает, кто на самом деле лучший теннисист
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android