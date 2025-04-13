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«Особенный момент для меня». Свитолина — о выходе Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг

«Особенный момент для меня». Свитолина — о выходе Украины в финал Кубка Билли Джин Кинг
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Украинская теннисистка 18-я ракетка мира Элина Свитолина поделилась своими впечатлениями о прошедшем квалификационном этапе Кубка Билли Джин Кинг — 2025.

«Я очень рада, что украинская команда впервые вышла в финал, это очень особенный момент для нас и для нашей страны. Я уже играла в этом турнире несколько раз, и нам впервые удалось дойти до конца. Это очень особенный момент для меня. Рада, что мы не сдавались, боролись и в итоге смогли выйти в финальную стадию. Это командный турнир, мы все здесь как один, сражаемся за общую цель — победу. Мы постараемся хорошо подготовиться к финалу, собрать сильную команду, надеюсь, все будут здоровы и готовы играть», — приводит слова Свитолиной официальный сайт турнира.

Напомним, сборная Украины вышла в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг — 2025, обыграв в квалификационной группе сборную Польши (3:0) и Швейцарии (2:1). Финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг — 2025 пройдёт в китайском Шеньчжене с 16 по 21 сентября.

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