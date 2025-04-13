Музетти провёл на корте на 4 часа больше Алькараса на пути в финал Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти провёл на корте 11 часов 32 минуты на пути в финал турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Это почти на четыре часа больше, чем у третьего номера мирового рейтинга испанца Карлоса Алькараса (7 часов 32 минуты).

По итогам соревнований Лоренцо обновит лучший рейтинг и станет 11-й ракеткой мира. В случае победы он дебютирует в топ-10.

Напомним, в полуфинале Карлос Алькарас в непростом поединке обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4. Лоренцо Музетти сломил сопротивление австралийца Алекса де Минора (10-й номер рейтинга) — 1:6, 6:4, 7:6 (7:4).