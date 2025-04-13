Алекс де Минор опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Монте-Карло
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10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Вчера, 12 апреля, он проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.
Монте-Карло. 1/2 финала
12 апреля 2025, суббота. 16:40 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 4
10
Алекс де Минор
А. де Минор
«Скоро наступит большой прорыв. Спасибо, Монте-Карло», — написал де Минор на своей странице в социальных сетях.
Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас. В финале текущего турнира Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
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