Алекс де Минор опубликовал пост по итогам «Мастерса» в Монте-Карло

10-я ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор опубликовал пост по итогам турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Вчера, 12 апреля, он проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти в полуфинале соревнований. Встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:7.

«Скоро наступит большой прорыв. Спасибо, Монте-Карло», — написал де Минор на своей странице в социальных сетях.

Грунтовый турнир категории «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом является грек Стефанос Циципас. В финале текущего турнира Лоренцо Музетти сыграет с третьей ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.