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Крупнейший спонсор Эммы Радукану прекратил сотрудничество с теннисисткой — Daily Mail

Крупнейший спонсор Эммы Радукану прекратил сотрудничество с теннисисткой — Daily Mail
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Оператор сотовой связи Vodafone завершил сотрудничество с чемпионкой US Open — 2021, 47-й ракеткой мира британской теннисисткой Эммой Радукану. Компанию не удовлетворили финансовые запросы спортсменки, которая за сотрудничество получала £ 3 млн. Об этом сообщает Daily Mail.

Напомним, после сенсационной победе на турнире «Большого шлема» в 2021 году Радукану начала сотрудничество с Dior, Tiffany, British Airlines и Evian. После успеха в США спортсменка не выиграла ни одного титула.

Кроме того, в 2025 году Радукану прекратила сотрудничество с двумя тренерами — Ником Кавадеем и Владимиром Платеником. На успешном для себя турнире в Майами она выступала без официального тренера.

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