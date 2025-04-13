«Физически он входит в число лучших в туре». Алькарас — о физических данных Фиса

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высоко оценил физическую силу 20-летнего французского теннисиста Артюра Фиса, которого он обыграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Сила, с которой он бьёт по мячу, невероятна. Физически он точно входит в число лучших игроков в туре. Он показывает высокий уровень, оказывает большое давление на соперников, я это почувствовал. Он просто совершил несколько ошибок в важные моменты, а я старался воспользоваться этим», — приводит слова Алькараса пресс-служба соревнований.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.