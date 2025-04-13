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«Физически он входит в число лучших в туре». Алькарас — о физических данных Фиса

«Физически он входит в число лучших в туре». Алькарас — о физических данных Фиса
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Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас высоко оценил физическую силу 20-летнего французского теннисиста Артюра Фиса, которого он обыграл в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Монте-Карло. 1/4 финала
11 апреля 2025, пятница. 13:40 МСК
Артюр Фис
15
Франция
Артюр Фис
А. Фис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
4 		7 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Сила, с которой он бьёт по мячу, невероятна. Физически он точно входит в число лучших игроков в туре. Он показывает высокий уровень, оказывает большое давление на соперников, я это почувствовал. Он просто совершил несколько ошибок в важные моменты, а я старался воспользоваться этим», — приводит слова Алькараса пресс-служба соревнований.

Турнир в Монте-Карло проходит с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.

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