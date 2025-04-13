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Эрика Андреева проиграла в финале квалификации турнира категории WTA-500 в Штутгарте

Эрика Андреева проиграла в финале квалификации турнира категории WTA-500 в Штутгарте
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Российская теннисистка 97-я ракетка мира Эрика Андреева проиграла представительнице Беларуси 109-й ракетке мира Александре Саснович в финале квалификации грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте. Встреча завершилась со счётом 1:6, 4:6 в пользу Саснович.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. Андреева-старшая два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из четырёх заработанных. Её соперница выполнила два эйса, сделала две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных.

Действующей чемпионкой турнира в Штутгарте является представительница Казахстана Елена Рыбакина.

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