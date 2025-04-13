Шевченко проиграл 410-й ракетке мира в финале квалификации турнира в Мюнхене

106-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Шевченко уступил в финале квалификации турнира категории АТР-500 в Мюнхене (Германия) хорватскому теннисисту 410-й ракетке мира Борне Гойо со счётом 4:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 27 минут. За это время Шевченко сделал пять подач навылет, не допустив при этом ни одной двойной ошибки. Он сумел реализовать два брейк-пойнта из двух. Хорватский теннисист сделал за игру семь эйсов, допустив при том две двойные ошибки, а также реализовал четыре брейк-пойнта из девяти.

Теннисный турнир АТР-500 в немецком Мюнхене пройдёт с 14 по 20 апреля. Действующим чемпионом соревнований является немец Ян-Леннард Штруфф.