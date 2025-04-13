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«Выигрывает, играя плохо». Веснина — о выступлении Алькараса в Монте-Карло

«Выигрывает, играя плохо». Веснина — о выступлении Алькараса в Монте-Карло
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о выступлении третьей ракетки мира испанца Карлоса Алькараса на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Алькарас выигрывает, играя плохо, но при этом молодые ребята не используют своих шансов. Они сами говорят: «Нет-нет, мы не готовы, мы не возьмём»,— сказала Веснина в эфире BB Tennis.

Напомним, в полуфинале Карлос Алькарас в непростом поединке обыграл своего соотечественника Алехандро Давидович-Фокину (42-й номер рейтинга). Матч завершился в двух сетах — 7:6 (7:2), 6:4. В эти минуты он борется за титул «Мастерса» с 16-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти.

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