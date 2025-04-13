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Анастасия Захарова выиграла турнир категории WTA-100 в Сарагосе

Анастасия Захарова выиграла турнир категории WTA-100 в Сарагосе
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Российская теннисистка 127-я ракетка мира Анастасия Захарова выиграла турнир категории WTA-100 в Сарагосе (Испания). В матче за титул она обыграла испанку 332-ю ракетку мира Кайтлин Кеведо. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:1.

На уровне WTA Захарова дважды выходила в финалы в парном разряде. В 2024-м россиянка вышла в третий круг Australian Open. Отметим, что это первый титул российской теннисистки в 2025 году.

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