Карлос Алькарас обыграл Лоренцо Музетти в финале «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В матче за титул он обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 47 минут. Алькарас три раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. Его соперник выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти.

Отметим, что после успешного выступления на турнире в Монте-Карло Алькарас вернётся на вторую строчку мирового рейтинга.