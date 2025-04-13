Карлос Алькарас вернётся на второе место мирового рейтинга после победы в Монте-Карло
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вернётся на вторую строчку мирового рейтинга после успешного выступления на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
В матче за титул «Мастерса» Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета. После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался физио, однако помощь врачей не принесла пользы.
21-летний Карлос Алькарас завоевал 18-й титул в карьере. Шесть из них — победы на турнирах категории «Мастерс».
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