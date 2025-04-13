21-летний Карлос Алькарас выиграл шестой «Мастерс» в карьере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завоевал шестой титул турнира категории «Мастерс» в карьере.

В матче за титул «Мастерса» в Монте-Карло Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0. Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета. После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался физио, однако помощь врачей не принесла пользы.

Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста. По итогам турнира он вернётся на второе место в рейтинге ATP.