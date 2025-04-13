Алькарас — о победе над Музетти в Монте-Карло: не хочу выигрывать матчи таким образом

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал победу на турнире категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче за титул он обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

В третьем сете Музетти сильно беспокоила правая нога. Лоренцо вызывал физиотерапевта на корт.

Фото: скриншот из трансляции

«Не хочу выигрывать матчи таким образом. У Лоренцо была действительно тяжёлая неделя, долгие и напряжённые матчи. Мне жаль, что он не смог добиться лучшего результата.

Я рад, что впервые выиграл турнир в Монте-Карло. Это была трудная победа. Горжусь собой за то, как справился со всеми трудностями. Для меня это был действительно непростой турнир. На корте и за его пределами. Понял, что тяжёлая работа приносит свои плоды. Я по-настоящему счастлив», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста. По итогам турнира он вернётся на второе место в рейтинге ATP.