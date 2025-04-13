21-летний Карлос Алькарас завоевал 18-й титул в карьере

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Для испанца этот титул стал 18-м в карьере и вторым в этом сезоне, ранее он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.

К текущему моменту в активе у испанского теннисиста:

четыре титула чемпиона турнира серии «Большого шлема»;

шесть титулов чемпиона турниров серии «Мастерс»;

шесть титулов чемпиона турниров АТР-500;

два титула чемпиона турниров АТР-250.

В понедельник Алькарас обгонит немца Александра Зверева в рейтинге АТР и переместится на вторую строчку. В финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.