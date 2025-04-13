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21-летний Карлос Алькарас завоевал 18-й титул в карьере

21-летний Карлос Алькарас завоевал 18-й титул в карьере
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Для испанца этот титул стал 18-м в карьере и вторым в этом сезоне, ранее он выиграл турнир АТР-500 в Роттердаме.

К текущему моменту в активе у испанского теннисиста:

  • четыре титула чемпиона турнира серии «Большого шлема»;
  • шесть титулов чемпиона турниров серии «Мастерс»;
  • шесть титулов чемпиона турниров АТР-500;
  • два титула чемпиона турниров АТР-250.

В понедельник Алькарас обгонит немца Александра Зверева в рейтинге АТР и переместится на вторую строчку. В финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло Алькарас обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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