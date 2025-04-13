«Вернусь, чтобы отомстить». Музетти — о поражении в финале «Мастерса» в Монте-Карло

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в финале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче за титул он проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 1:6, 0:6.

«Конечно, хочу поблагодарить Карлоса за этот финал. Разочарован, что не смог завершить матч наилучшим образом для зрителей. Спасибо им за всю поддержку, которую я получил на этой неделе. Вы этого заслуживаете. Я постараюсь вернуться, чтобы отомстить (смеётся). Карлос, поздравляю твою команду», — сказал Музетти в интервью на корте.

Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета. После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался физио, однако помощь врачей не принесла пользы.