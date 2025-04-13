«Вернусь, чтобы отомстить». Музетти — о поражении в финале «Мастерса» в Монте-Карло
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16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в финале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче за титул он проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 1:6, 0:6.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«Конечно, хочу поблагодарить Карлоса за этот финал. Разочарован, что не смог завершить матч наилучшим образом для зрителей. Спасибо им за всю поддержку, которую я получил на этой неделе. Вы этого заслуживаете. Я постараюсь вернуться, чтобы отомстить (смеётся). Карлос, поздравляю твою команду», — сказал Музетти в интервью на корте.
Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета. После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался физио, однако помощь врачей не принесла пользы.
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