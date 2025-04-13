Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Вернусь, чтобы отомстить». Музетти — о поражении в финале «Мастерса» в Монте-Карло

«Вернусь, чтобы отомстить». Музетти — о поражении в финале «Мастерса» в Монте-Карло
Комментарии

16-я ракетка мира итальянец Лоренцо Музетти прокомментировал поражение в финале турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче за титул он проиграл третьей ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:3, 1:6, 0:6.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Конечно, хочу поблагодарить Карлоса за этот финал. Разочарован, что не смог завершить матч наилучшим образом для зрителей. Спасибо им за всю поддержку, которую я получил на этой неделе. Вы этого заслуживаете. Я постараюсь вернуться, чтобы отомстить (смеётся). Карлос, поздравляю твою команду», — сказал Музетти в интервью на корте.

Стоит отметить, что Музетти получил повреждение в начале третьего сета. После третьего гейма в третьей партии итальянец воспользовался физио, однако помощь врачей не принесла пользы.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android