Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Монте-Карло после Надаля

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло и стал самым молодым его победителем после того, как в 2008 году титул в рекордно раннем возрасте завоевал Рафаэль Надаль, сообщает Opta Ace.

22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Надаль впервые одержал победу на турнире в Монте-Карло в возрасте 21 года и 321 дня. Алькарасу на момент триумфа исполнился 21 год и 337 дней.

Напомним, Алькарас выиграл свой 18-й титул АТР, победив в финале итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0. С понедельника испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.