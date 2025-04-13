Алькарас стал самым молодым победителем турнира в Монте-Карло после Надаля
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло и стал самым молодым его победителем после того, как в 2008 году титул в рекордно раннем возрасте завоевал Рафаэль Надаль, сообщает Opta Ace.
Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
16
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
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|3
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|1
|0
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|6
|6
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
22-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» испанец Надаль впервые одержал победу на турнире в Монте-Карло в возрасте 21 года и 321 дня. Алькарасу на момент триумфа исполнился 21 год и 337 дней.
Напомним, Алькарас выиграл свой 18-й титул АТР, победив в финале итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0. С понедельника испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.
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