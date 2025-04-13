Алькарас — шестой испанец, завоевавший титул в Монте-Карло в Открытой эре

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Он шестой испанец, которому удалось это сделать в Открытой эре (с 1968 года).

Ранее чемпионами турнира в Монте-Карло от Испании становились Мануэль Орантес (1975), Серхи Бругера (1991, 1993), Карлос Мойя (1998), Хуан-Карлос Ферреро (2002-2003) и Рафаэль Надаль (2005-2012, 2016-2018).

21-летний Алькарас завоевал свой 18-й титул АТР, обыграв в финале итальянца Лоренцо Музетти 3:6, 6:1, 6:0. С понедельника испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.