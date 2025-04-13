«Мы одна семья». Алькарас обратился к своей команде после победы в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своей команде после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

«Хочу сказать спасибо своей команде. У меня просто нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарен за всю проделанную работу и за всё, что вы для меня делаете. За то, что вы моя команда в профессиональном смысле и за то, что вы моя семья, потому что я чувствую, что мы как одна семья. В последний месяц мы прошли через непростое время. Мы всегда были вместе, оставались сильными, шли правильным путём и делали правильные вещи. Просто приехать сюда, в Монте-Карло, и показать хороший теннис уже многое значит. Я хочу сказать спасибо за всё. Благодаря вам я смог выиграть этот турнир. Я говорю спасибо, и я люблю людей, которые сейчас здесь рядом, а также тех, кто поддерживает меня дома»,— сказал теннисист во время церемонии награждения.

Напомним, Алькарас выиграл 18-й турнир в карьере. В финале турнира в Монте-Карло он был сильнее итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).