Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мы одна семья». Алькарас обратился к своей команде после победы в Монте-Карло

«Мы одна семья». Алькарас обратился к своей команде после победы в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас обратился к своей команде после победы на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хочу сказать спасибо своей команде. У меня просто нет слов, чтобы выразить, насколько я благодарен за всю проделанную работу и за всё, что вы для меня делаете. За то, что вы моя команда в профессиональном смысле и за то, что вы моя семья, потому что я чувствую, что мы как одна семья. В последний месяц мы прошли через непростое время. Мы всегда были вместе, оставались сильными, шли правильным путём и делали правильные вещи. Просто приехать сюда, в Монте-Карло, и показать хороший теннис уже многое значит. Я хочу сказать спасибо за всё. Благодаря вам я смог выиграть этот турнир. Я говорю спасибо, и я люблю людей, которые сейчас здесь рядом, а также тех, кто поддерживает меня дома»,— сказал теннисист во время церемонии награждения.

Напомним, Алькарас выиграл 18-й турнир в карьере. В финале турнира в Монте-Карло он был сильнее итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Материалы по теме
Алькарас — шестой испанец, завоевавший титул в Монте-Карло в Открытой эре
Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android