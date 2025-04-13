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Даниил Медведев станет девятой ракеткой мира по итогам турнира в Монте-Карло

Даниил Медведев станет девятой ракеткой мира по итогам турнира в Монте-Карло
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Российский теннисист 11-я ракетка мира Даниил Медведев поднимется на две позиции в рейтинге по итогам турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Завтра, 14 апреля, он станет девятой ракеткой мира.

Напомним, Медведев проиграл 10-й ракетке мира австралийскому теннисисту Алексу де Минору в третьем круге турнира в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 2:6, 2:6.

Чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло стал испанец Карлос Алькарас, который выиграл свой 18-й титул АТР, победив в финале итальянца Лоренцо Музетти — 3:6, 6:1, 6:0. С понедельника испанский теннисист поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева.

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