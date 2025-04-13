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Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Надаля и Федерера, выиграв в Монте-Карло

Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Надаля и Федерера, выиграв в Монте-Карло
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лишь четвёртым игроком с 1990 года, который имеет более 20% побед в матчах на турнирах серии «Мастерс», сообщает Opta Ace.

Сегодня, 13 апреля, Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, в финале обыграв итальянца Лоренцо Музетти. Сейчас процент побед Алькараса на турнирах серии ATP-1000 — 20,7%. Испанец принимал участие в 29 турнирах серии «Мастерс» и одержал победу в шести из них.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Ранее порог в 20% и более побед удавалось преодолеть лишь сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.

Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист в понедельник поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева. Алькарас завоевал 18-й титул в карьере.

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