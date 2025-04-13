Карлос Алькарас повторил достижение Джоковича, Надаля и Федерера, выиграв в Монте-Карло

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас стал лишь четвёртым игроком с 1990 года, который имеет более 20% побед в матчах на турнирах серии «Мастерс», сообщает Opta Ace.
Сегодня, 13 апреля, Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло, в финале обыграв итальянца Лоренцо Музетти. Сейчас процент побед Алькараса на турнирах серии ATP-1000 — 20,7%. Испанец принимал участие в 29 турнирах серии «Мастерс» и одержал победу в шести из них.
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Ранее порог в 20% и более побед удавалось преодолеть лишь сербу Новаку Джоковичу, испанцу Рафаэлю Надалю и швейцарцу Роджеру Федереру.
Благодаря победе в Монте-Карло испанский теннисист в понедельник поднимется на вторую строчку рейтинга АТР, опередив немца Александра Зверева. Алькарас завоевал 18-й титул в карьере.
- 13 апреля 2025
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