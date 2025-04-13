Карлос Алькарас обратился к Музетти после финала «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти после финала турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Алькараса.

«Хочу поздравить Лоренцо с отличной неделей. Это твой первый финал «Мастерса». Уверен, что это не последний раз, когда ты сражаешься за титул на этом корте, в этом раунде. Знаю, что ты всегда добивался больших успехов на корте и за его пределами со своей отличной командой. Мы выросли, играя вместе в возрасте до 14 и до 16 лет. Действительно рад видеть тебя и твою команду в этом раунде. Просто хочу поздравить вас и сказать, что Лоренцо молодец», — сказал Алькарас во время церемонии награждения.

Отметим, что в третьем сете Музетти сильно беспокоила правая нога. Лоренцо вызывал физиотерапевта на корт. Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста.