Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас обратился к Музетти после финала «Мастерса» в Монте-Карло

Карлос Алькарас обратился к Музетти после финала «Мастерса» в Монте-Карло
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти после финала турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Алькараса.

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Хочу поздравить Лоренцо с отличной неделей. Это твой первый финал «Мастерса». Уверен, что это не последний раз, когда ты сражаешься за титул на этом корте, в этом раунде. Знаю, что ты всегда добивался больших успехов на корте и за его пределами со своей отличной командой. Мы выросли, играя вместе в возрасте до 14 и до 16 лет. Действительно рад видеть тебя и твою команду в этом раунде. Просто хочу поздравить вас и сказать, что Лоренцо молодец», — сказал Алькарас во время церемонии награждения.

Отметим, что в третьем сете Музетти сильно беспокоила правая нога. Лоренцо вызывал физиотерапевта на корт. Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста.

Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android