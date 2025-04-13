Карлос Алькарас обратился к Музетти после финала «Мастерса» в Монте-Карло

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас обратился к 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти после финала турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0 в пользу Алькараса.
|1
|2
|3
|
|1
|0
|
|6
|6
«Хочу поздравить Лоренцо с отличной неделей. Это твой первый финал «Мастерса». Уверен, что это не последний раз, когда ты сражаешься за титул на этом корте, в этом раунде. Знаю, что ты всегда добивался больших успехов на корте и за его пределами со своей отличной командой. Мы выросли, играя вместе в возрасте до 14 и до 16 лет. Действительно рад видеть тебя и твою команду в этом раунде. Просто хочу поздравить вас и сказать, что Лоренцо молодец», — сказал Алькарас во время церемонии награждения.
Отметим, что в третьем сете Музетти сильно беспокоила правая нога. Лоренцо вызывал физиотерапевта на корт. Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста.
- 13 апреля 2025
-
17:17
-
17:10
-
17:02
-
16:54
-
16:42
-
16:36
-
16:28
-
16:22
-
16:04
-
15:54
-
15:54
-
15:43
-
15:41
-
15:34
-
15:32
-
15:18
-
15:09
-
15:01
-
14:58
-
14:19
-
14:14
-
13:44
-
13:30
-
12:43
-
11:56
-
11:47
-
11:36
-
10:53
-
10:45
-
10:29
-
10:20
-
10:05
-
09:52
-
09:39
-
00:51