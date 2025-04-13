Алькарас уступает лишь Надалю по количеству титулов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу на турнире в Монте-Карло и завоевал свой шестой титул чемпиона «Мастерса». Это второй показатель по количеству чемпионских трофеев данной категории в истории для игроков не старше 22 лет.

Наибольшее количество побед на турнирах серии «Мастерс» в возрасте до 22 лет приходится на карьеру 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля (11). По четыре титула на турнирах серии «Мастерс» до 22 лет выигрывали победитель «Ролан Гаррос» — 1989 американский теннисист Майкл Чанг и 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Напомним, Алькарас выиграл 18-й турнир в карьере. В финале турнира в Монте-Карло он был сильнее итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).