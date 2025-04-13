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Алькарас уступает лишь Надалю по количеству титулов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет

Алькарас уступает лишь Надалю по количеству титулов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет
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Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу на турнире в Монте-Карло и завоевал свой шестой титул чемпиона «Мастерса». Это второй показатель по количеству чемпионских трофеев данной категории в истории для игроков не старше 22 лет.

Наибольшее количество побед на турнирах серии «Мастерс» в возрасте до 22 лет приходится на карьеру 22-кратного чемпиона турниров серии «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля (11). По четыре титула на турнирах серии «Мастерс» до 22 лет выигрывали победитель «Ролан Гаррос» — 1989 американский теннисист Майкл Чанг и 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович.

Напомним, Алькарас выиграл 18-й турнир в карьере. В финале турнира в Монте-Карло он был сильнее итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
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