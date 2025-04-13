Карлос Алькарас вышел на третье место по проценту побед на грунтовых турнирах

Третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас выиграл в 9 из 27 грунтовых турниров в карьере (33,3%). По данному показателю он вышел на третье место, уступая соотечественнику Рафаэлю Надалю (54,3%, 63/116) и шведу Бьорну Боргу (41,1%, 30/73).

Сегодня, 13 апреля, Карлос Алькарас стал чемпионом грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло. В матче за титул он обыграл 16-ю ракетку мира итальянца Лоренцо Музетти. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:0.

Титул «Мастерса» в Монте-Карло стал 18-м в карьере 21-летнего испанского теннисиста. По итогам турнира он вернётся на второе место в рейтинге ATP.