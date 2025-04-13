Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас: после Майами у меня было тяжёлое время

Алькарас: после Майами у меня было тяжёлое время
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о том, как ощущал себя после поражения во втором круге «Мастерса» в Майами от бельгийца Давида Гоффена (7:5, 4:6, 3:6).

Майами (м). 2-й круг
22 марта 2025, суббота. 03:55 МСК
Давид Гоффен
Бельгия
Давид Гоффен
Д. Гоффен
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		4 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«После Майами у меня был очень трудный месяц. Это было действительно тяжёлое время, сложно было справляться с тем, что происходило, и сосредоточиться на важном. Я не хочу публично говорить, что со мной случилось, но приехать сюда [Монте-Карло] на этой неделе и преодолеть все проблемы, с которыми я столкнулся, — честно говоря, это дало мне возможность насладиться этой неделей, как никогда раньше», — приводит слова теннисиста Punto de Break.

Сегодня, 13 апреля, Алькарас выиграл свой 18-й титул в карьере и шестой титул турнира серии «Мастерс», победив в финале турнира в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).

Монте-Карло. Финал
13 апреля 2025, воскресенье. 13:10 МСК
Лоренцо Музетти
16
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 0
3 		6 6
         
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Материалы по теме
Алькарас уступает лишь Надалю по количеству титулов на «Мастерсах» в возрасте до 22 лет
Материалы по теме
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Алькарас с «баранкой» победил в финале Монте-Карло! Он вернётся на вторую строчку рейтинга
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android