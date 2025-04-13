Алькарас: после Майами у меня было тяжёлое время

Испанский теннисист третья ракетка мира Карлос Алькарас рассказал о том, как ощущал себя после поражения во втором круге «Мастерса» в Майами от бельгийца Давида Гоффена (7:5, 4:6, 3:6).
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«После Майами у меня был очень трудный месяц. Это было действительно тяжёлое время, сложно было справляться с тем, что происходило, и сосредоточиться на важном. Я не хочу публично говорить, что со мной случилось, но приехать сюда [Монте-Карло] на этой неделе и преодолеть все проблемы, с которыми я столкнулся, — честно говоря, это дало мне возможность насладиться этой неделей, как никогда раньше», — приводит слова теннисиста Punto de Break.
Сегодня, 13 апреля, Алькарас выиграл свой 18-й титул в карьере и шестой титул турнира серии «Мастерс», победив в финале турнира в Монте-Карло итальянца Лоренцо Музетти (3:6, 6:1, 6:0).
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- 13 апреля 2025
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