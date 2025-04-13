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Вероника Кудерметова разгромила Эррани и вышла в основную сетку турнира в Штутгарте

Вероника Кудерметова разгромила Эррани и вышла в основную сетку турнира в Штутгарте
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52-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в основную сетку на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В финальном раунде квалификации она одержала разгромную победу над представительницей Италии Сарой Эррани (152-й номер рейтинга) — 6:1, 6:2.

Матч продолжался 1 час 3 минуты. За это время Кудерметова выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Эррани ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт.

Соперница Вероники Кудерметовой в основной сетке турнира определится по завершении матчей в квалификации.

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