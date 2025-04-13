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Александр Бублик вышел в основную сетку на турнире ATP-500 в Мюнхене

Александр Бублик вышел в основную сетку на турнире ATP-500 в Мюнхене
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76-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в основную сетку на турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В финальном раунде квалификации он обыграл представителя Германии Диего Дедура-Паломеру (546-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:3.

Матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Бублик выполнил две подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету его соперника ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух заработанных.

В основной сетке турнира Александр Бублик сыграет с бельгийцем Зизу Бергсом.

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