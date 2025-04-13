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Райлли Опелка заявил об угрозах со стороны ATP после подписания иска PTPA

Райлли Опелка заявил об угрозах со стороны ATP после подписания иска PTPA
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Американский теннисист Райлли Опелка заявил, что председатель Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андреа Гауденци прислал к нему игрока, чтобы пригрозить миллионными судебными издержками из-за судебного иска против ATP со стороны PTPA.

«Ветеран тенниса Райлли Опелка дал показания о том, что председатель ATP Tour Андреа Гауденци послал неназванного игрока предупредить его, что если он не уберёт своё имя из иска, то Опелка потеряет пенсию и будет обременён миллионными судебными издержками. Опелка позвонил в зал суда из Барселоны, где он должен сыграть на турнире на следующей неделе», — говорится в заявлении Front Office Sports.

Также сообщается, что Опелка 18 марта сидел на стационарном велосипеде в раздевалках турнира Miami Open, когда член Совета игроков сел на велосипед рядом с ним. ATP опровергла обвинения американца, а во время слушаний представители тура возразили, что его рассказ является «слухами».

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